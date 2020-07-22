ЦИК отказался принять постановление об обеспечении гласности при подсчете голосов (дополнено)

Минск, 22 июля. Центризбирком отказался рассматривать предложение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской об обеспечении гласности при подсчете голосов.

22 июля на заседании комиссии член Центризбиркома с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы Светланы Тихановской, предложил дополнить повестку дня вопросом — "о принятии постановления об отдельных вопросах обеспечения гласности при подсчете голосов".

Дик, в частности, предложил прописать в постановлении, что подсчет голосов должен производиться с демонстрацией каждого бюллетеня. "Есть потребность несколько уточнить положения, касающиеся гласности проведения подсчета голосов, — сказал он. — Мы подготовили проект постановления, который сводится к следующим ключевым вещам. Подсчет голосов, мы считаем, должен производиться с демонстрацией каждого избирательного бюллетеня наблюдателям таким образом, чтобы с расстояния, которое было бы возможно для наблюдения, видеть отметки, которые сделаны избирателями на бюллетенях".

Кроме того, отметил представитель Тихановской, предлагается, чтобы в период досрочного голосования ежедневно, по окончании времени проведения голосования, председатель или заместитель председателя избирательной комиссии заклеивали прорезь для опускания бюллетеня в ящик для голосования и ставили на листе свои подписи. "При этом допускается по просьбе иных членов комиссии и присутствующих наблюдателей размещать дополнительные подписи на этом листе (понятна причина этого) и также производить фотофиксацию поставленных подписей и целостности листа уже при вскрытии прорези для голосования", — сказал Дик.

Он также предложил закрепить норму о том, что лица, которые будут препятствовать в день выборов работе комиссии, "по распоряжению председателя соответствующей комиссии удаляются из помещения — но не по его решению, а только после составления соответствующего протокола".

"Также хотим закрепить норму, касающуюся того, чтобы наблюдателям после завершения голосования предоставлялась возможность фото-видеофиксации общего количества подписей избирателей, подтверждающих получение бюллетеня".

"Установить, что до объявления окончательных результатов оглашаются промежуточные результаты подсчета голосов и присутствующие наблюдатели вправе высказывать свои замечания, а также производить сверку общего количества голосов за любого из кандидатов. В случае неподтверждения результатов в ходе сверки производить повторный пересчет голосов", — перечислил предложения Дик.

Он подчеркнул, что все эти предложения подготовлены таким образом, что "не затрагивают сам Избирательный кодекс". "То есть, эти нормы только разъясняют и конкретизируют те общие посылы, которые есть, и основаны на принципах, которые заложены в Избирательном кодексе", — подчеркнул представитель Тихановской.

Член ЦИК с правом совещательного голоса Рахметолла Байтасов, предствляющий интересы кандидата в президенты Андрея Дмитриева, поддержал предложения Дика.

В свою очередь член Центризбиркома Вадим Ипатов, который является директором Национального центра законодательства и правовых исследований, отметил, что "подобного характера вопросы возникают уже не первый раз".

"Когда мы с вами обеспечивали проведение электоральной кампании в предыдущем году, когда формировался наш парламент, как раз точно такой же вопрос и возникал, — сказал Ипатов. — У ЦИК есть право разъяснять положения избирательного законодательства. Оно действительно сложное. Самый главный вопрос здесь, чтобы мы не вышли за рамки правового регулирования, которое обозначено в законодательном акте, принятом законодательным органом страны. В данной ситуации (и мы принимали на предыдущей электоральной кампании решение) ЦИК не должен выходить за рамки правового регулирования. Он может только обозначить порядок правоприменения тех норм, которые определены в Избирательном кодексе".

По словам Ипатова, принимая внесенные Диком предложения, ЦИК "выйдет за рамки правого регулирования кодекса и фактически установит новый порядок механизма подсчета голосов".

"Я приведу пример Российской Федерации, — сказал Ипатов. — В Российской Федерации, прежде чем определить вопрос порядка фото-видеосъемки, чтобы была корреляция с законодательством о персональных данных, изменения сначала внесли в Избирательный кодекс, а потом уже это можно было разъяснять порядком принятия соответствующего постановления Центризбиркома".

Члены Центризбиркома единогласно проголосовали против рассмотрения предложений представителя Светланы Тихановской.