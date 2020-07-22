Лукашенко — доверенным лицам: То ли еще будет после выборов
Минск, 22 июля. "Периодом острым" назвал Александр Лукашенко нынешнюю избирательную кампанию на встрече со своими доверенными лицами 22 июля.
По словам официального лидера, которые приводит его пресс-служба, он попросил организовать эту встречу именно сейчас, так как доверенные лица уже провели ряд встреч с избирателями и имели возможность почувствовать ситуацию.
"После этого начального периода есть о чем поговорить. Я не собираюсь вам выдавать инструкции. Тем более что мою точку зрения вы знаете. Естественно, она претерпевает какие-то изменения. Не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале, а в связи с тем, что меняется ситуация, обстановка, и очень быстро меняется. Поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Самое главное, я должен ответить на те вопросы, которые, вы уже почувствовали, наши люди задают вам на встречах", — сказал Лукашенко.
Говоря о составе группы доверенных лиц, он отметил, что в этот раз "к ее формированию отнеслись очень аккуратно и даже трепетно". "Это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнения в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим главой государства. Значит, естественно, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди. Когда вы приходите в коллективы, они так на вас и смотрят", — считает Лукашенко.
По его словам, прежде чем утвердить группу доверенных лиц, рассматривались биографии этих людей, изучались рекомендации с мест, если в таковых была необходимость. "Это мне все докладывалось. Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки. Я был категорически против, чтобы в него вошли все наши губернаторы, как это было когда-то. Они и так будут работать. Мы очень долго формировали эти списки. И последний вариант, который был выработан, я с ним согласился", — заявил белорусский руководитель.
"Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается и проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли еще будет после выборов", — заявил Лукашенко.
В число его доверенных лиц включены спикеры нижней и верхней палат Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова, заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, председатель Либерально-демократической партии, депутат ПП НС Олег Гайдукевич (ранее снялся с выборов), бывший гандболист Андрей Барбашинский, ведущий БТ, председатель провластного Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, директор администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.
Президентские выборы назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.