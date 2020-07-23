Международная коалиция за демократическое обновление призывает поддержать народ Беларуси в его борьбе за свободу

Минск, 23 июля. Мировое сообщество не должно игнорировать грубые нарушения прав человека и основных свобод в Беларуси, заявили представители Международной коалиции за демократическое обновление, объединяющей известных интеллектуалов, активистов и политиков.

"В Беларуси режим вновь развязал репрессии против народа, — говорится в заявлении коалиции. — Накануне объявленных властями президентских выборов, назначенных на 9 августа, под ударом оказались кандидаты в президенты и члены их команд, лидеры оппозиции, гражданское общество, представители СМИ и ни в чем не повинные граждане. Два основных конкурента, которые бросили вызов лицу, занимающему эту должность, Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а также члены их команд брошены в тюрьмы. Продолжается давление на их сторонников".

Представители коалиции отмечают, что "десятки активистов оказались за решеткой за участие в законных и мирных акциях, включая видных лидеров оппозиции Николая Статкевича и Павла Северинца".

"Поведение существующего в Беларуси режима противоречит всем международным обязательствам страны в области демократии и проведения выборов, — подчеркивается в заявлении. — Мы выражаем поддержку народу Беларуси, который требует уважать свои права и свободы и выступает за свободные и справедливые выборы. Мы требуем незамедлительного и безоговорочного освобождения всех тех, кого задержали и арестовали по политическим мотивам. Мы настоятельно требуем от властей Беларуси вернуть людям соответствующие международным стандартам свободные и справедливые выборы, которых они лишены уже долгое время".



Подписанты призывают власти Беларуси выполнять свои международные обязательства по обеспечению свободы собраний, свободы выражения, свободы слова, прекратить блокировку независимых медиа и запугивание журналистов, покончить с политически мотивированным преследованием.

"Мы осуждаем эскалацию милицейского насилия против мирных собраний, в отношении журналистов и обычных граждан и предупреждаем власти Беларуси о недопустимости применения насилия и силы во время нынешней политической кампании, — говорится в заявлении. — Мы настоятельно призываем международные правозащитные организации, Европейский Союз, демократические страны решительно реагировать и принимать эффективные меры для предотвращения опасных действий властей Беларуси. Мы призываем международное сообщество поддержать народ Беларуси в его борьбе за свободу".

Заявление подписали более 120 человек, среди которых — польский кинорежиссер и сценарист Агнешка Холланд, бывший спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти, чешский политик и дипломат Александр Вондра, российский журналист Андрей Пионтковский, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, американский философ Фрэнсис Фукуяма, глава правозащитной организации Freedom House Майкл Абрамович, нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса, британский драматург Том Стоппард и другие известные люди.

"Международная коалиция за демократическое обновление" — проект фонда "Форум 2000", является глобальной инициативой группы интеллектуалов, активистов и политиков, обеспокоенных расширением власти и влияния авторитарных режимов и одновременным ослаблением демократических систем изнутри.