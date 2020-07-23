Верховный суд отказался возбуждать дело по жалобам на нерегистрацию Бабарико кандидатом в президенты

Минск, 23 июля. Бывшему главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико отказано в возбуждении гражданского дела по его жалобам на постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в президенты.

Соответствующее определение вынесла 22 июля судья Верховного суда Валентина Кулик.

В документе, опубликованном на сайте Верховного суда, говорится, что Бабарико в своих жалобах просил признать постановление ЦИК от 14 июля незаконным и необоснованным.

Кулик обратила внимание на то, что в соответствии с Избирательным кодексом лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, "может обжаловать решение Центризбиркома об отказе в регистрации кандидатом в президенты в трехдневный срок со дня принятия решения".

"Из представленных материалов видно, что жалобы Бабарико В.Д. на постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года подписаны заявителем 17 июля 2020 года и в тот же день направлены в Верховный суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико В.Д. определенного ч. 5 ст. 68-1 ИК срока. При таких обстоятельствах правовые основания для принятия к рассмотрению жалоб Бабарико В.Д. отсутствуют. В связи с этим в возбуждении дела следует отказать", — подчеркнула судья.

Определение вступило в силу немедленно и обжалованию в апелляционном порядке не подлежит.

Ранее Верховный суд подтвердил получение 21 июля из СИЗО КГБ жалобы Виктора Бабарико на отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Перед этим ВС отказался рассматривать жалобу Бабарико, поданную его адвокатом по доверенности, без подписи самого претендента на президентский пост. Юрист штаба Бабарико Максим Знак заявил, что на это решение суда подана жалоба в порядке надзора.

За выдвижение Бабарико кандидатом в президенты, по сообщению его штаба, было собрано и верифицировано 435.119 подписей — абсолютный рекорд для альтернативных претендентов за всю историю независимой Беларуси. В территориальные избиркомы было подано более 365 тыс. подписей, из которых достоверными признали около 165 тыс. при необходимом минимуме 100 тыс.

Тем не менее 14 июля ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты, заявив о несоответствии представленной декларации о доходах и имуществе, а также в связи с тем, что в работе по его выдвижению якобы участвовала иностранная организация.

Больше месяца экс-банкир содержится под стражей в СИЗО КГБ. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки). "Международная амнистия" признала Бабарико политическим заключенным.

20 июля Верховный суд отклонил жалобу на отказ Центризбиркома зарегистрировать кандидатом в президенты экс-руководителя Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало. Его не зарегистрировали из-за того, что за его выдвижение достоверными было признано 78.228 подписей избирателей, а также из-за неуказания в декларации о доходах его супруги Вероники Цепкало акций "Приорбанка".