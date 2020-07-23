Лукашенко заявил о готовности помочь Китаю в связи с наводнениями

Минск, 23 июля. Александр Лукашенко направил соболезнование председателю КНР Си Цзиньпину в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за проливных дождей и сильных наводнений.

По сообщению пресс-службы президента, он предложил содействие белорусской стороны в преодолении последствий, вызванных наводнениями: "Дорогой друг, Республика Беларусь всегда готова подставить плечо и оказать необходимую помощь".

По сообщениям СМИ, наводнения затронули территорию, на которой проживает 38 млн человек, погибло 140 человек.