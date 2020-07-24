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Дата распечатки: 24.07.2020 14:02
 
24.07.2020 13:42 Политика, Беларусь — Евросоюз

Макей: Руководство Беларуси не допустит искусственной дестабилизации в обществе и стране

Минск, 24 июля. Руководство Беларуси не допустит "искусственной дестабилизации в обществе и стране", заявил министр иностранных дел Владимир Макей 24 июля на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Силене (Латвия).

Онлайн-трансляцию мероприятия МИД Беларуси вел на своей странице в "Инстаграме".

"Вся структура государственной власти Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение избирательной кампании прошли в строгом соблюдении законов", — сказал Макей.

(Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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