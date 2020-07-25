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Дата распечатки: 25.07.2020 09:20
 
25.07.2020 08:31 Фото

Избирательный пикет Светланы Тихановской в Витебске

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Вечером 24 июля в Витебске состоялся избирательный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Фото Сергея Серебро, БелаПАН.

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