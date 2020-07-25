ЦИК не намерен отменять ограничение количества наблюдателей на избирательных участках

Минск, 25 июля. Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов не намерена отменять введенные ею ограничения на количество одновременно присутствующих наблюдателей в помещениях комиссий и для голосования на президентских выборах (до пяти в основной день 9 августа и до трех — в дни досрочного голосования с 4 по 8 августа).

В ответ на "многочисленные обращения" ЦИК сообщила, что частью 4 статьи 13 Избирательного кодекса установлено ее право определять порядок присутствия наблюдателей при проведении выборов. Порядок присутствия един для всех наблюдателей независимо от того, какой политической партией, другим общественным объединением или группой избирателей они направлены, утверждает ЦИК.

"Оснований для отмены решения Центральной комиссии в условиях, когда распространение коронавирусной инфекции полностью не прекращено, не имеется. Ежедневно публикуемые данные Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что заболевшие еще выявляются. В то же время отмечается существенное уменьшение заболеваемости и успех в борьбе с данной инфекцией в стране, что и подчеркивает глава государства в публичных заявлениях", — говорится в ответе.

При этом ограничение количества лиц, присутствующих в помещениях, "не отменяет необходимости соблюдать другие меры профилактики: придерживаться дистанции между людьми, использовать маски, дезинфицирующие средства и др.". "Предъявление наблюдателями тестов, как предлагают некоторые граждане, представляется излишним и противоречит другому заявляемому требованию — об одновременном допуске любого количества наблюдателей в помещения", — считает комиссия.

"По поводу предложения отдельных заявителей о предоставлении кандидатам права направить наблюдателей на все участки сообщаем, что перечень лиц, которые вправе быть наблюдателями на выборах, установлен положениями упомянутой части четвертой статьи 13 Избирательного кодекса. Наблюдателями от кандидата являются только его доверенные лица. Ограничение на них не распространяется, и в помещениях комиссий и помещениях для голосования вправе присутствовать по одному доверенному лицу от каждого кандидата", — отмечает ЦИК.

Для удовлетворения требований о введении дополнительных правил осуществления наблюдения за голосованием и подсчетом голосов "также не имеется правовых оснований". Порядок наблюдения и подсчета голосов определены нормами Избирательного кодекса, и их изменение возможно "только путем корректировки кодекса, так же как и организация выборов онлайн".

Кроме того, "конституционных оснований для требуемого некоторыми заявителями переноса выборов не имеется", считает ЦИК.