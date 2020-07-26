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Дата распечатки: 26.07.2020 11:05
 
26.07.2020 09:34 Политика

Лукашенко поздравил кубинцев с Днем национального восстания

Минск, 26 июля. Александр Лукашенко поздравил президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Рауля Кастро Руса и народ этой страны с Днем национального восстания, сообщает пресс-служба белорусского официального лидера.

"Непоколебимая воля и стремление граждан Республики Куба к свободе, твердая решимость отстаивать собственный путь развития вдохновляют миллионы людей в мире. Заверяю вас, что в этом непростом деле кубинский народ будет всегда иметь надежного союзника в лице Беларуси. Вместе мы можем более эффективно отстаивать на международной арене принципы многополярности мироустройства, гуманизма и равенства", — говорится в поздравлении в адрес Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса.

Глава белорусского государства отметил продуктивность двустороннего сотрудничества. "Убежден, что общими усилиями мы сумеем полностью реализовать потенциал белорусско-кубинского взаимодействия во всех сферах взаимного интереса", — подчеркнул Лукашенко.

В послании Раулю Кастро Русу он высоко оценил уровень кооперации двух стран и назвал Гавану одним из важнейших стратегических партнеров Минска. "Белорусы гордятся дружбой с героическим кубинским народом, который остается верным своим идеалам и принципам, неутомимо работает на пользу Родины и защиту ее суверенитета, — говорится в поздравлении. — В это непростое для мира время Республика Куба подает пример настоящей международной солидарности, направляя медицинских специалистов на борьбу с пандемией COVID-19 в наиболее пострадавшие страны".

 

БелаПАН.

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