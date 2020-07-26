Предвыборный митинг Светланы Тихановской в Гомеле собрал около 10 тысяч человек

Гомель, 26 июля. Не менее 10 тысяч человек, по оценкам наблюдателей, собралось вечером 26 июля в Гомеле на предвыборный митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Выступая на нем, кандидат рассказала о своем муже — известном блогере Сергее Тихановском, который сейчас находится в следственном изоляторе в Минске за свою гражданскую позицию. Тихановская подчеркнула, что Гомель — родной город Сергея, отсюда он начал свою деятельность.



Кандидат в президенты рассказала, что скрывала от своих детей — десятилетнего сына и четырехлетней дочери, которые сейчас находятся в одной из европейских стран, — информацию о том, что их отец находится под стражей. "Но недавно мой старший сын посмотрел по Ютуб мое выступление. Он написал мне: "Мама, с тобой всё в порядке? Мне жалко тебя. Мне страшно за тебя". Я не хочу жить в стране, в которой страшно жить. Я хочу жить в родной стране, где не страшно жить, не страшно говорить", — заявила Тихановская.



Кандидат в президенты в очередной раз подчеркнула, что она — не политик, ее цель в этой кампании — победить для последующего проведения "кристально прозрачных, честных, справедливых выборов".



По словам Тихановской, сняв с выборов трех наиболее сильных претендентов на пост президента — Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, власти не учли, что за "каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина".



"Ох, я устала. Я хочу быть со своим мужем и даже хочу жарить свои котлеты", — призналась со сцены кандидат в президенты. В ответ на эти слова люди закричали: "Держись, молодец!".



"Я пройду этот путь, который мне предоставила судьба, я выполню свою миссию и уйду в сторону", — пообещала Светлана Тихановская.



В беседе с журналистами она отметила, что поначалу боялась публичных выступлений. Но когда приходят люди и "поддерживают, отдают свое тепло — мне уже не страшно", — добавила кандидат.



В ответ на вопрос о состоянии своего мужа в СИЗО она сообщила, что он знает о событиях в стране, верит в белорусов и перемены, а также благодарен за письма и поддержку. "Пишите письма всем политзаключенным", — призвала Тихановская.



Со следующей среды объединенный штаб Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало продолжит поездки по стране. На каждый день у них запланировано по три митинга в разных городах.



"Очень сложно. Но когда ты выходишь на сцену, понимаешь, ради чего ты это делаешь, ощущаешь колоссальную поддержку, энергетику", — добавила кандидат в президенты.