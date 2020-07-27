27.07.2020 09:04 Фото
Избирательный пикет Светланы Тихановской в Бобруйске
Вечером 25 июля в Бобруйске состоялся избирательный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Вечером 25 июля в Бобруйске состоялся избирательный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской.
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