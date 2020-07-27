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Дата распечатки: 27.07.2020 09:55
 
27.07.2020 09:23 Фото

Избирательный пикет Светланы Тихановской в Гомеле

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Вечером 26 июля в Гомеле состоялся избирательный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Фото БелаПАН.

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