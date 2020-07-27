27.07.2020 11:36 Фото
Оглашение приговора по "делу Втюрина"
27 июля Верховный суд оглашает судебное постановление по уголовному делу в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении ряда коррупционных преступлений ("дело Втюрина").
27 июля Верховный суд оглашает судебное постановление по уголовному делу в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении ряда коррупционных преступлений ("дело Втюрина").
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