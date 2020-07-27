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Дата распечатки: 27.07.2020 13:03
 
27.07.2020 11:36 Фото

Оглашение приговора по "делу Втюрина"

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27 июля Верховный суд оглашает судебное постановление по уголовному делу в отношении 16 лиц, обвиняемых в совершении ряда коррупционных преступлений ("дело Втюрина").

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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