Лукашенко: Выборы вторичны, главное — качественная уборочная кампания (дополнено)

Минск, 27 июля. Выборы вторичны, главное — качественная уборочная кампания, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Несвижский район Минской области 27 июля.

Он начал поездку с посещения поля озимой пшеницы ОАО "Новая жизнь", сообщает пресс-служба президента. Лукашенко отметил важность оперативного и качественного проведения уборочной кампании по всей стране: "Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы — это уже вторично".

По словам Лукашенко, кто бы ни был на посту президента или председателя облисполкома, хлеб будет нужен всегда. "И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал: когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы", — сказал официальный лидер.

Лукашенко отметил, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 млн тонн. "Когда мы говорим о том, что мы 8 млн тонн зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн тонн — зерна кукурузы. В общем, 9,5 млн тонн зерна в этом году это минимум, который должны взять. И мы можем его взять", — сказал он.

Собрать больший урожай выгодно и самим аграриям — "ведь сейчас не так, как было в советские времена: больше получил — больше забрали", заявил белорусский руководитель. "Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться, чтобы продать. Самые лучшие покупатели — это те, кто производят мясо и молоко. Все хлеба (урожай колосовых зерновых) надо людям отдать на хлеб. И на фураж, и получить мясо и молоко", — сказал он.

Лукашенко предупредил, что в вопросе приобретения топлива аграрии должны рассчитывать на себя: "Никаких просьб. Рассчитывайте пока на себя. Сегодня хороший урожай, рапс хороший, продавайте. Надо одолжить денег — одолжим, но рано сегодня говорить о том, что мы из резерва или откуда-то сейчас возьмем вам топливо. Работайте до 15 августа, а там посмотрим".

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко доложил Лукашенко, что зерновых и зернобобовых в стране уже убрано примерно на 19% площадей, урожайность 37,6 ц/га. "Эта урожайность позволяет говорить о том, что мы можем получить зерновых колосовых в этом году 8,1 млн тонн. И прибавка составит по колосовым 1,5 млн тонн зерна. Заканчиваем уборку рапса, еще осталось 4-5 дней, 89% убрано", — сказал руководитель Минсельхозпрода.