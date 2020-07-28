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Дата распечатки: 28.07.2020 11:59
 
28.07.2020 11:15 Политика, Общество

"Международная амнистия" призывает главу МВД Беларуси прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов

Минск, 28 июля. Правозащитная организация "Международная амнистия" начала сбор подписей под петицией к главе МВД Беларуси Юрию Караеву с призывом прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.

"Люди во всем мире глубоко обеспокоены фото-, видеоматериалами и репортажами из Беларуси о жестоком преследовании мирных демонстрантов. Подпишите петицию с требованием прекратить насилие со стороны полиции, — говорится в петиции, размещенной на сайте "Международной амнистии". — Это жестокое преследование со стороны белорусских правоохранительных органов должно быть немедленно прекращено. Народ Беларуси должен иметь возможность высказывать свое мнение и делать выбор путем мирного осуществления своих прав человека".

Авторы петиции призывают Караева "немедленно прекратить жестокие действия полиции против мирных демонстрантов и журналистов, а также обеспечить полное соблюдение прав на свободу мирных собраний и выражения мнений белорусского народа".

"Обеспечьте, чтобы всех сотрудников правоохранительных органов, взаимодействующих с общественностью, можно было идентифицировать по имени или личному номеру, и примите все другие необходимые меры, чтобы гарантировать полную ответственность таких сотрудников и их командиров за все их действия", — говорится в петиции.

По данным белорусских правозащитников, с 6 мая по 20 июля в Беларуси зафиксировано как минимум 1.140 случаев произвольных задержаний. С начала текущей избирательной кампании 190 человек получили суммарно 2.607 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования, отмечают правозащитники. 333 человека получили штрафы общим размером более 265.275 рублей (более 110 тысяч долларов).

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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