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Дата распечатки: 28.07.2020 14:27
 
28.07.2020 13:48 Политика, Общество

Правозащитники призвали граждан сообщать о фактах принуждения к досрочному голосованию

Минск, 28 июля. Кампания по наблюдению "Правозащитники за свободные выборы" призвала граждан сообщать о фактах принуждения к досрочному голосованию.

"Досрочное голосование на выборах президента Республики Беларусь будет проходить с 4 по 8 августа, — говорится в сообщении на сайте кампании. — Именно в это время наблюдателями фиксируются многочисленные факты принуждения проголосовать раньше. Практически на каждых выборах в Беларуси имеют место так называемые "загоны".

Правозащитники отмечают, что в период досрочного голосования "часть избирателей, в основном студентов, военных и работников государственных учреждений вынуждают голосовать заранее, что является грубым нарушением Избирательного кодекса".

"Однако нужно знать каждому избирателю, что только он имеет право самостоятельно решать, за кого, каким образом голосовать, в любой удобный для него день. При отказе идти на избирательный участок досрочно никто не имеет права отчислить с учебы или лишить общежития, уволить с работы или угрожать другими последствиями", — подчеркнули в кампании по наблюдению.

Правозащитники призвали граждан, которые столкнулись с подобными проявлениями лично или знакомы с людьми, попавшими в такую ситуацию, сообщать им о подобных фактах, подкрепляя слова видео-, аудио- или фотосвидетельствами.

Для удобства граждан "Правозащитники за свободные выборы" создали специальную форму, в которой можно указать, где был факт принуждения, описать факты давления, если известно, сообщить данные должностных лиц, которые допустили подобное нарушение.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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