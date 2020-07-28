Возле здания КГБ в центре Минска задержаны журналисты

Минск, 28 июля. Возле здания КГБ в центре Минска 28 июля задержаны журналисты.

О задержании своей сотрудницы Екатерины Андреевой сообщил телеканал "Белсат". Известно также о задержании корреспондента портала tut.by, которая успела позвонить в редакцию.

Нет связи с корреспондентом БелаПАН Захаром Щербаковым и видеооператором Сергеем Сацюком. Они, как и их коллеги, планировали освещать посещение Комитета госбезопасности координатором штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой.

Накануне Колесникова сообщила, что пойдет 28 июля в 16.00 в КГБ подавать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико. Она также попросила всех желающих выступить поручителями для изменения меры пресечения Бабарико.