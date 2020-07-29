Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/07/29/ru_1051882/
Дата распечатки: 29.07.2020 15:34
 
29.07.2020 14:12 Политика

Государственное информагентство сообщило о задержании под Минском 32 боевиков

Минск, 29 июля. В силовых органах пока не комментируют информацию государственного информагентства БелТА о задержании под Минском боевиков.

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", — сообщает БелТА одним предложением с пометкой "будет дополнено", однако уже более полутора часов эта новость не дополняется.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова на вопрос БелаПАН, участвовали ли сотрудники МВД в задержании, сказала: "Пока информации у меня никакой нет для вас. Ожидайте, я думаю, появится, но пока нет".

На аналогичный вопрос официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович ответил: "Я пока ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть не смогу. Пока никакой информации нет".

Получить комментарий в КГБ невозможно — мобильный телефон официального представителя ведомства Андрея Яроша отключен.

24 июля Александр Лукашенко на встрече с коллективом 5-й отдельной  бригады спецназа в Марьиной Горке заявил, что "всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом — майданы". "На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — сказал Лукашенко.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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