Государственное информагентство сообщило о задержании под Минском 32 боевиков (дополнено)

Минск, 29 июля. В силовых органах пока не комментируют информацию государственного информагентства БелТА о задержании под Минском боевиков.

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", — сообщило БелТА в 12.39 с пометкой "будет дополнено". Более двух часов эта новость не дополнялась.

В обновленной информации уточнено, что задержаны боевики ЧВК Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге Беларуси.

"Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании, — говорится в сообщении. — При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин".

По прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц столицы и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари, — сообщает БелТА. — Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. Сегодня ночью 32 человека силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка".

Государственное агентство также приводит фамилии задержанных граждан России:

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;

3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;

4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;

5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;

6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;

7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;

8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;

9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;

10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;

11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;

12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;

13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.,

15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;

16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;

17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;

18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;

19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,

20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;

21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;

22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;

23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;

24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;

26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;

27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;

28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;

29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;

30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;

31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;

32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;

33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.

Получить комментарий в КГБ по-прежнему невозможно — мобильный телефон официального представителя ведомства Андрея Яроша отключен.

Официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович заявил БелаПАН, что не владеет никакой информацией по данному делу.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова не отвечает на звонки. Ранее на вопрос БелаПАН, участвовали ли сотрудники МВД в задержании, она ответила: "Пока информации у меня никакой нет для вас. Ожидайте, я думаю, появится, но пока нет".

24 июля Александр Лукашенко на встрече с коллективом 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке заявил, что "всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом — майданы". "На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — сказал Лукашенко.