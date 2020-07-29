Кандидатов в президенты на утро 30 июля вызывают в ЦИК (дополнено)

Минск, 29 июля. Кандидаты в президенты Беларуси на утро 30 июля вызваны в Центризбирком.

Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбуке" кандидат Сергей Черечень. "Завтра, в 8.55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем завтра", — написал он.



Анна Канопацкая также получила приглашение и пойдет в ЦИК, сообщила БелаПАН ее пресс-секретарь Татьяна Полякова.



Приглашен и Андрей Дмитриев — об этом сообщила руководитель его инициативной группы Татьяна Короткевич.



Причину вызова кандидатам в президенты не пояснили.



Что касается Светланы Тихановской, то, по словам представителя ее штаба Анны Красулиной, на данный момент кандидат не приняла решение, поскольку приглашения не получила.



"Был один звонок с городского номера, незадолго до 19.00, мы сразу не смогли ответить. Потом, увидев, что это номер Центризбиркома, перезвонили, но никто уже не отвечал (ЦИК работает до 19.00. — БелаПАН.). Поскольку приглашение пока не получено, и решения пока нет никакого. Возможно, приглашение придет по почте", — предположила Красулина.



В президентских выборах, напомним, участвуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и действующий глава государства Александр Лукашенко.



29 июля Лукашенко провел экстренное заседание Совета безопасности, на котором обсуждена ситуация с задержанием боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК).



Ранее через государственное информагентство БелТА была распространена информация о задержании минувшей ночью под Минском 32 боевиков иностранной "частной военной компании". Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.



24 июля Лукашенко на встрече с коллективом 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке (Пуховичский район Минской области) заявил, что "всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом — майданы". "На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — сказал он.