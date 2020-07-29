В местах проведения предвыборных мероприятий будет организована проверка граждан
"Обращено президентом внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с выборной кампанией, по усилению допуска к местам проведения, контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечения безопасности, проверки людей. Почему? Потому что по организационной структуре задержанных людей у них четко прослеживаются определенные направления: это снайпера, это подрывники, это айтишники. Поэтому с учетом вот этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", — сказал Равков, фрагмент интервью которого узкому кругу журналистов был показан в эфире телеканала ОНТ.
Как сообщал БелаПАН, кандидаты в президенты получили приглашение утром 30 июля посетить Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских референдум. По всей видимости, им будут доведены итоги заседания Совбеза.
В президентских выборах участвуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
Ранее через государственное информагентство БелТА была распространена информация о задержании минувшей ночью под Минском 32 боевиков иностранной "частной военной компании". Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.
24 июля Лукашенко на встрече с коллективом 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке (Пуховичский район Минской области) заявил, что "всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом — майданы". "На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — сказал он.