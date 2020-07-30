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Дата распечатки: 30.07.2020 09:51
 
30.07.2020 09:41 Фото

Кандидаты в президенты прибыли на встречу в Центризбирком

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Альтернативные кандидаты в президенты Сергей Черечень, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая 30 июля прибыли на встречу в Центризбирком.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Четверг, 30 Июль 2020, 09:51
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