Наталья Кочанова считает, что задержание боевиков не повлияет на ведение избирательной кампании

Минск, 30 июля. Доверенное лицо кандидата в президенты Александра Лукашенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова считает, что задержание под Минском российских боевиков никак не повлияет на дальнейшее ведение избирательной кампании. Об этом она заявила журналистам 30 июля после посещения Центризбиркома, куда были экстренно вызваны все кандидаты в президенты Беларуси.

"Мы будем делать все, чтобы обеспечить безопасность людей", — сказала Кочанова.



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