По факту задержания боевиков возбуждено уголовное дело о подготовке терактов (дополнено)

Минск, 30 июля. По факту задержания российских боевиков под Минском возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков 30 июля после посещения Центризбиркома, куда были экстренно вызваны все кандидаты в президенты Беларуси.

По словам Равкова, на встрече в ЦИК он "довел кандидатам определенную информацию для учета в их деятельности". "Агитационные мероприятия будут проходить с повышенными мерами безопасности", — сказал Равков.



Комментируя задержание в Беларуси представителей ЧВК Вагнера, Равков отметил: "33 боевика задержаны, до двухсот — где-то находятся на территории (Беларуси. — БелаПАН.), по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стогу сена. Уголовное дело возбуждено о подготовке террористических актов".



На вопрос "Вы понимаете, кто их сюда позвал?" — Равков ответил: "Пока не знаю".



Накануне через государственное информагентство БелТА была распространена информация о задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.



29 июля во второй половине дня Александр Лукашенко созвал экстренное заседание Совета безопасности. По итогам встречи Равков сообщил: принято решение, что в местах проведения массовых мероприятий, которые организуют кандидаты в президенты, будет осуществляться проверка граждан. "Почему? Потому что по организационной структуре задержанных людей у них четко прослеживаются определенные направления: это снайпера, это подрывники, это айтишники. Поэтому с учетом вот этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", — сказал Равков.



На утро 30 июля в ЦИК были вызваны кандидаты в президенты Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Пятого кандидата — Александра Лукашенко — представляла его доверенное лицо, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.