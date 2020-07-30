Сергею Тихановскому предъявлены новые обвинения

Минск, 30 июля. Следственный комитет сообщил о новых обвинениях в адрес блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, оппозиционного политика Николая Статкевича и "иных лиц". Одно из новых уголовных дел связано с задержанными под Минском боевиками.

"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь в отношении С.Тихановского возбужден ряд уголовных дел, — говорится в сообщении пресс-службы СК. — Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов".

Кроме того, сообщает СК, в отношении Тихановского, Статкевича и "иных лиц" возбуждено дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК.

"Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники "ЧВК Вагнера", проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе, — сообщает Следственный комитет. — В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу".

По информации СК, продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны.

Накануне через государственное информагентство БелТА была распространена информация о задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.

29 июля во второй половине дня Александр Лукашенко созвал экстренное заседание Совета безопасности. По итогам встречи госсекретарь Совбеза Андрей Равков сообщил: принято решение, что в местах проведения массовых мероприятий, которые организуют кандидаты в президенты, будет осуществляться проверка граждан. "Почему? Потому что по организационной структуре задержанных людей у них четко прослеживаются определенные направления: это снайпера, это подрывники, это айтишники. Поэтому с учетом вот этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", — сказал Равков.

На утро 30 июля в ЦИК были вызваны кандидаты в президенты Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Пятого кандидата — Александра Лукашенко — представляла его доверенное лицо, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

На встрече также присутствовал госсекретарь Совета безопасности. Позже он сообщил журналистам, что "довел кандидатам определенную информацию для учета в их деятельности". "Агитационные мероприятия будут проходить с повышенными мерами безопасности", — сказал Равков. Светлана Тихановская после встречи в ЦИК заявила журналистам, что все ее предвыборные агитационные мероприятия будут проводиться по анонсированному плану.

Популярный видеоблогер Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете по сбору подписей за выдвижение супруги кандидатом в президенты. Это произошло после инцидента с участием милиционеров, один из которых упал. Инцидент был снят на видео, из которого очевидно, что его спровоцировала неизвестная женщина. 8 июня Тихановскому и еще семи гражданам было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК, о чем на следующий день сообщила пресс-служба СК.

Николай Статкевич был задержан 31 мая, когда направлялся на пикет по сбору подписей за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты у Комаровского рынка в Минске. На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Во время отбывания наказания ему назначили еще один 15-суточный арест.

1 июля адвокат Статкевича сообщил БелаПАН, что его подзащитный должен был 30 июня выйти на свободу, но его не выпустили. За день до этого, 29 июня, политика признали подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и арестовали. Обвинение Статкевичу предъявили 8 июля.

24 июля Александр Лукашенко на встрече с коллективом 5-й отдельной бригады спецназа в Марьиной Горке заявил, что "всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом — майданы". "На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — сказал Лукашенко.