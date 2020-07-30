30.07.2020 19:30 Политика, Общество
Волонтеры-правозащитники: На митинг Светланы Тихановской в Минске пришло не менее 25 тысяч человек
Минск, 30 июля. На предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в парке Дружбы Народов в Минске, пришло не менее 25 тысяч человек. Такие данные приводит в своем телеграм-канале волонтерская служба правозащитного центра "Весна.
Участники митинга ждут непосредственно выступления Тихановской, которое анонсировано на 20.10.
На месте сбора людей наблюдаются перебои с мобильной связью, интернет отсутствует.