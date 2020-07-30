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Дата распечатки: 30.07.2020 20:35
 
30.07.2020 19:30 Политика, Общество

Волонтеры-правозащитники: На митинг Светланы Тихановской в Минске пришло не менее 25 тысяч человек

Минск, 30 июля. На предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в парке Дружбы Народов в Минске, пришло не менее 25 тысяч человек. Такие данные приводит в своем телеграм-канале волонтерская служба правозащитного центра "Весна. 

Участники митинга ждут непосредственно выступления Тихановской, которое анонсировано на 20.10.

На месте сбора людей наблюдаются перебои с мобильной связью, интернет отсутствует.

БелаПАН.

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Четверг, 30 Июль 2020, 20:35
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