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Дата распечатки: 30.07.2020 20:35
 
30.07.2020 19:47 Политика, Общество

На митинге Светланы Тихановской в Минске выступил отец политзаключенного Дмитрия Фурманова, подозреваемого по "делу Тихановского"

Минск, 30 июля. На предвыборном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в столичном парке Дружбы Народов, выступил Александр Фурманов — отец политзаключенного Дмитрия Фурманова, подозреваемого по "делу Тихановского".

Он рассказал о том, как его сын был задержан 29 мая в Гродно и как они с женой долго не могли его найти. По словам Александра Фурманова, правоохранительные органы совершенно им не помогали, никто не говорил, где находится их сын. В тот же вечер, когда Дмитрий был задержан, Александр Фурманов подал заявление в местное отделение милиции. Ответа родители политзаключенного не получили до сих пор. Нет никакой реакции и на открытое письмо Фурманова-отца к Александру Лукашенко.

Всё произошедшее Александр Фурманов назвал "беззаконием и несправедливостью". "В связи с этим наша семья пошла на крайнюю меру — мы объявили голодовку, надеялись привлечь более широкое внимание к этой ситуации", — сказал он.

О голодовке семья уведомила ряд госорганов, но с родственниками задержанного до сих никто не связывался. При этом Фурманов-старший отметил, что во время голодовки возле СИЗО к ним подходят простые люди, выражают сочувствие, говорят слова поддержки и предлагают помощь. "Мы очень благодарны за это", — сказал Фурманов.

Он призвал молодых людей не останавливаться, продолжать бороться и не покидать страну. "У нас замечательная страна, надо просто сделать ее страной для жизни, это — в ваших руках", — сказал выступающий. Александр Фурманов также призвал пенсионеров прислушиваться к своим детям.

Кроме того, он обратился к сотрудникам правоохранительных органов: "Помните, мужики, вы тоже чьи-то дети. Выступая против этой массы честных людей, как вы потом будете смотреть в глаза своим семьям, детям, соседям? Подумайте об этом".

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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