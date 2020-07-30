На митинге Светланы Тихановской в Минске выступила жена Николая Статкевича Марина Адамович

Минск, 30 июля. На предвыборном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, который проходит 30 июля в столичном парке Дружбы Народов, выступила жена оппозиционного политика и политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович.



"Мой муж Николай Статкевич находится за решеткой вместе с более чем 20 другими мужественными людьми, которые просто хотят для своей страны иной судьбы и счастья. Тридцать лет он отдал Беларуси, пожертвовав успешной военной и научной карьерой, для того чтобы из этой страны никто не хотел уезжать", — сказала Адамович.



По ее словам, почти 300 человек в новейшей истории Беларуси признавались политическими заключенными, и сегодня к ним добавились новые. "Сегодня в чьих-то сумасшедших мозгах появилась идея, что их (политзаключенных Беларуси. — БелаПАН.) можно объединить с боевиками-вагнеровцами. Это обвинение предусматривает до 15 лет лишения свободы", — отметила Адмович.



На этих словах участники митинга начали громко скандировать "Позор!" и возмущаться.



"Это не пройдет, — продолжила жена Статкевича. — Наша страна поменялась. Николай всегда говорил, что когда появится надежда, вы не узнаете наш народ. Сегодня мы еще немного с недоверием, но с гордостью смотрим на себя. Мы — не народец, и мы не живем в городишке. Сегодня мы готовы вернуть себе свою страну, готовы взять ее судьбу в свои руки и никому больше не отдавать".



30 июля Следственный комитет сообщил о новых обвинениях, предъявленных блогеру Сергею Тихановскому — мужу кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, а также Николаю Статкевичу и "иным лицам". По информации СК, в отношении Тихановского, Статкевича и других задержанных возбуждено дело по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам).



"Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники "ЧВК Вагнера", — сообщил СК. — В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу".



Накануне через государственное информагентство БелТА была распространена информация о задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.