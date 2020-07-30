Тихановская: Я иду в президенты не ради себя — ради своих и ваших детей

Минск, 30 июля. "Я иду в президенты не ради себя, а ради своего мужа, ради своих и ваших детей, ради вас самих", — заявила кандидат в президенты Светлана Тихановская на предвыборном митинге, который проходит 30 июля в столичном парке Дружбы Народов.

Тихановская начала речь на белорусском языке и отметила, что ее муж блогер Сергей Тихановский "открыл людям глаза и дал им надежду на перемены, пробудил в них смелость и веру в себя". "Люди увидели в Сергее Тихановском будущего президента, а власть — серьезного оппонента. За свои убеждения и правду, которую он нес в народ, мой муж находится в СИЗО уже два месяца, но за него встала я, его жена", — отметила кандидат в президенты.

Она в очередной раз заявила, что не является политиком и власть ей не нужна. "Я вынуждена была спрятать своих детей ради их безопасности, я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех. Я устала терпеть, устала молчать, устала бояться. А вы устали терпеть? А вы устали молчать? А вы устали бояться?" — спросила она. После этого люди начали скандировать: "Хватит бояться — пора сопротивляться!"

Тихановская раскритиковала нынешнюю государственную систему, потому что сейчас власть, по ее словам, находит деньги только на свои нужды, а не на помощь детям и старикам.

Кандидат напомнила, что 14 июля, когда не зарегистрировали кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, люди вышли на улицы в знак протеста. "Мирных людей били и забирали в автозаки. Я смотрела на милицию и ОМОН и думала: что вы делаете? (Собравшиеся на митинге начали скандировать "Позор!". — БелаПАН.) Ведь на улицу выходят ваши матери, ваши дети, ваши братья и сестры. Не нужно их бить! Люди идут с миром, хотят выразить свое мнение", — призвала Тихановская.

Она обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и военным: "Дорогие, посмотрите нам в глаза — мы такие же люди, как и вы. Люди, которые хотят достойной жизни, — не преступники. Белорусы, которые поддерживают альтернативных кандидатов, — не преступники. Это наш народ, который хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа!"

Тихановская сказала, что вчера, когда стало известно о задержании в Беларуси якобы группы боевиков российской частной военной компании, в объединенном штабе претендентов в президенты обсуждали, кому этих боевиков "привяжут": "Думали, что объявят чрезвычайное положение и запретят проводить пикеты, чтобы мы не могли с вами общаться".

"Второй вариант: будет какая-то провокация, ее припишут нашему штабу, и это станет поводом для моего снятия. Но беда пришла откуда не ждали. Эту группировку боевиков "привязали" к Сергею Тихановскому", — отметила кандидат.

Такими действиями власть, по ее словам, ломает судьбу не только Тихановскому, но и всем политзаключенным, их семьям и всему народу: "Эта ситуация с боевиками очень страшная. Я только в страшном сне могу представить, куда они могут еще привязать этих боевиков".

Она задалась вопросом, куда смотрели спецслужбы — с учетом появившейся информации о том, что представители частных военных компаний часто бывали в Беларуси и использовали страну как перевалочную базу.

В завершение выступления кандидат призвала людей не голосовать досрочно, а прийти на участки 9 августа и проголосовать за нее. Тихановская подчеркнула, что она и ее сторонники хотят только мирных перемен. Она вновь пообещала в случае прихода к власти освободить политических и экономических заключенных, провести референдум о возврате Конституции 1994 года и новые, честные и справедливые, выборы.

"Только вместе мы сможем построить страну для жизни", — подытожила кандидат в президенты.



По данным правозащитников, на митинг пришло 34 тысячи человек.