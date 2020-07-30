Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/07/30/ru_1052167/
Дата распечатки: 30.07.2020 22:19
 
30.07.2020 22:02 Политика, Общество

Мария Колесникова: Когда страной управляют силовики, арестовать могут любого

Минск, 30 июля. "Спустя три месяца с начала выборов большинство желающих перемен белорусов превратилось в абсолютное большинство", — заявила представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, выступая 30 июля на предвыборном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске.

По ее словам, такие белорусы "невыгодны режиму — ими сложно управлять, их трудно держать в неведении". "Им до всего есть дело, они понимают, что это не они должны обслуживать власть, а наоборот", — заявила Колесникова.

О белорусах, которые желают перемен, сейчас пишет весь мир, о них снимают передачи и фильмы, отметила она. "Мы — это народ, которому не все равно, как жить. Мы долго думали, что мы бессильны, потому что нам это внушали, но сила оказалась в нас. В большинстве стран люди выбирают президентов, нам же приходится бороться за свое право выбирать", — подчеркнула Колесникова.

Нынешнее лето, по ее словам, "возможно, самое важное в жизни каждого белоруса", поскольку это время, когда начались перемены. "Перемены случаются не сразу, это процесс. Мы изменились — и это навсегда", — сказала Колесникова.

Она напомнила, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей уже полтора месяца. "Они надеются, что победят добро и справедливость, что полтора месяца не превратятся в годы, как пять лет превратились в 26 лет", — заявила Колесникова.

"Когда страной управляют силовики, арестовать могут любого, вчера — тех, кто пошел в президенты, сегодня — тех, кто пришел к КГБ за них поручиться, завтра — всех остальных. Но это ведет не к краху свободы, а краху режима. В нынешней Беларуси никто не чувствует себя в безопасности — ни те, кого хватают, ни те, кто хватает", — добавила она.

Колесникова призвала белорусов перестать бояться. "Режим может справиться с Площадью, но с длительным, регулярным и разнообразным протестом большинства он справиться не способен. И у режима остается два пути: либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, меньшинством, которое противостоит большинству, без всех этих обвесов — "палаток" (имеется в виду Палата представителей. — БелаПАН.) и ЦИКов. Но на первое нужна смелость, а на второе − деньги. Ничего этого у режима нет", — заключила представительница штаба Виктора Бабарико.

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 30 Июль 2020, 22:19
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239