Мария Колесникова: Когда страной управляют силовики, арестовать могут любого

Минск, 30 июля. "Спустя три месяца с начала выборов большинство желающих перемен белорусов превратилось в абсолютное большинство", — заявила представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, выступая 30 июля на предвыборном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске.



По ее словам, такие белорусы "невыгодны режиму — ими сложно управлять, их трудно держать в неведении". "Им до всего есть дело, они понимают, что это не они должны обслуживать власть, а наоборот", — заявила Колесникова.



О белорусах, которые желают перемен, сейчас пишет весь мир, о них снимают передачи и фильмы, отметила она. "Мы — это народ, которому не все равно, как жить. Мы долго думали, что мы бессильны, потому что нам это внушали, но сила оказалась в нас. В большинстве стран люди выбирают президентов, нам же приходится бороться за свое право выбирать", — подчеркнула Колесникова.



Нынешнее лето, по ее словам, "возможно, самое важное в жизни каждого белоруса", поскольку это время, когда начались перемены. "Перемены случаются не сразу, это процесс. Мы изменились — и это навсегда", — сказала Колесникова.



Она напомнила, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся под стражей уже полтора месяца. "Они надеются, что победят добро и справедливость, что полтора месяца не превратятся в годы, как пять лет превратились в 26 лет", — заявила Колесникова.



"Когда страной управляют силовики, арестовать могут любого, вчера — тех, кто пошел в президенты, сегодня — тех, кто пришел к КГБ за них поручиться, завтра — всех остальных. Но это ведет не к краху свободы, а краху режима. В нынешней Беларуси никто не чувствует себя в безопасности — ни те, кого хватают, ни те, кто хватает", — добавила она.



Колесникова призвала белорусов перестать бояться. "Режим может справиться с Площадью, но с длительным, регулярным и разнообразным протестом большинства он справиться не способен. И у режима остается два пути: либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, меньшинством, которое противостоит большинству, без всех этих обвесов — "палаток" (имеется в виду Палата представителей. — БелаПАН.) и ЦИКов. Но на первое нужна смелость, а на второе − деньги. Ничего этого у режима нет", — заключила представительница штаба Виктора Бабарико.