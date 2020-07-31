Посол России про задержание боевиков ЧВК: Мы должны делать всё, чтобы не допускать такого впредь

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 31 июля прокомментировал задержание группы граждан Российской Федерации, которые, как утверждается, являются боевиками частной военной компании:

"Мы должны делать всё, чтобы не допускать подобного рода события впредь. Слышать друг друга, упреждать друг друга, потому что жизнь настолько богата, что может подбрасывать любые обстоятельства, которые мы обязаны совместно анализировать, а даже и предвосхищать. Поддерживая уникальный, системный и последовательный характер наших отношений".