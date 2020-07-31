Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/07/31/media_mez3107/
Дата распечатки: 31.07.2020 16:18
 
31.07.2020 15:29 Видео, Общество

Посол России про задержание боевиков ЧВК: Мы должны делать всё, чтобы не допускать такого впредь

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев 31 июля прокомментировал задержание группы граждан Российской Федерации, которые, как утверждается, являются боевиками частной военной компании:

"Мы должны делать всё, чтобы не допускать подобного рода события впредь. Слышать друг друга, упреждать друг друга, потому что жизнь настолько богата, что может подбрасывать любые обстоятельства, которые мы обязаны совместно анализировать, а даже и предвосхищать. Поддерживая уникальный, системный и последовательный характер наших отношений".

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 31 Июль 2020, 16:18
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239