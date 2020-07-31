Посол РФ: Мы не можем позволить, чтобы ситуация с задержанием российских граждан отразилась на союзнических отношениях

Минск, 31 июля. "Мы не можем себе позволить, чтобы ситуация с ЧВК, которая должна разрешиться, полагаю, самым быстрым образом и российские граждане должны быть освобождены, отразилась на союзнических отношениях", — заявил журналистам 31 июля в Минске на открытии научно-технического центра холдинга "Амкодор" посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Мы должны делать все, чтобы не допускать подобного рода события впредь, — сказал глава дипмиссии РФ. — Нужно слышать друг друга, предупреждать друг друга. Жизнь настолько богата, что может подбрасывать любые обстоятельства, которые мы обязаны совместно анализировать и даже предвосхищать, поддерживая уникальный последовательный характер отношений. И допускать угрозы этим отношениям никто права не имеет".

По информации Мезенцева, в ближайшее время консульские сотрудники посольства встретятся с задержанными российскими гражданами. "Полагаем, что в ближайшие час-два такая встреча состоится", — сказал посол.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 31 июля обсудил с Советом безопасности РФ задержание группы россиян в Беларуси. "Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. — Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены".

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) сообщили в тот же день белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.

30 июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сообщил журналистам, что по факту задержания российских боевиков под Минском возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов. "33 боевика задержаны, до двухсот — где-то находятся на территории [Беларуси], по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стогу сена", — сказал Равков.

В свою очередь МИД РФ вечером 30 июля выступил с заявлением, в котором говорится, что "одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики".

"На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, — отметило внешнеполитическое ведомство. — Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией".

"Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", — подчеркивается в документе.

МИД РФ настаивает на незамедлительном обеспечении доступа консульских сотрудников к задержанным.

"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций", — призвало российское внешнеполитическое ведомство.

В то же время Украина намерена просить об экстрадиции задержанных, заявляя об их участии в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов.