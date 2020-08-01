01.08.2020 09:37 Фото
В Лиде состоялся предвыборный митинг Светланы Тихановской
Вечером 31 июля в городе Лида (Гродненская область) состоялся предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Вечером 31 июля в городе Лида (Гродненская область) состоялся предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.
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