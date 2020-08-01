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Дата распечатки: 01.08.2020 09:59
 
01.08.2020 09:37 Фото

В Лиде состоялся предвыборный митинг Светланы Тихановской

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Вечером 31 июля в городе Лида (Гродненская область) состоялся предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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