Лукашенко о задержанных россиянах: Никакого Стамбула не было и быть не могло

Минск, 1 августа. Александр Лукашенко 1 августа заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными 29 июля россиянами "из состава частной военной компании", сообщила пресс-служба президента.

"Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели", — сказал официальный лидер.

Лукашенко попросил с задержанными обращаться аккуратно: "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал".

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", — заявил официальный лидер.

Он пояснил, что, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, "бывших, настоящих, будущих", всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют. "И у нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. Техники, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусская сторона открыта для взаимодействия по сложившейся ситуации: "На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в средствах массовой информации, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда".

"Следствие ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение — за вами (КГБ. — БелаПАН.) и милицией. Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу", — потребовал Лукашенко.

О задержании в ночь на 29 июля под Минском 32 боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК) сообщили белорусские государственные СМИ. Позднее появилось уточнение, что речь идет о т.н. российской ЧВК Вагнера, кроме того, на юге страны задержан еще один человек.

30 июля госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков сообщил журналистам, что по факту задержания российских боевиков под Минском возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов. "33 боевика задержаны, до двухсот — где-то находятся на территории [Беларуси], по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стогу сена", — сказал Равков.

МИД РФ вечером 30 июля выступил с заявлением, в котором говорилось, что "одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики".

"На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, — отметило внешнеполитическое ведомство. — Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией".

"Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины", — подчеркивается в документе.

"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций", — призвало российское внешнеполитическое ведомство.

31 июля ситуация была обсуждена на заседании Совета безопасности России с участием президента Владимира Путина. "Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. — Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены".

В то же время Украина намерена просить об экстрадиции 28 из 33 задержанных, заявляя об их участии в боевых действиях в Донбассе на стороне сепаратистов. При этом Киев считает девять человек украинскими гражданами.