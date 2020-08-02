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Дата распечатки: 02.08.2020 21:34
 
02.08.2020 19:57 Фото

В Бресте состоялся предвыборный митинг Светланы Тихановской

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2 августа в Бресте состоялся предвыборный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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