В предвыборном митинге Тихановской в Бресте, по информации правозащитников, приняли участие более 18 тысяч человек

Брест, 2 августа. В предвыборном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской, который прошел 2 августа в Бресте, по информации правозащитников, приняли участие более 18 тысяч человек.

Помимо Тихановской на акции выступили также ее соратницы по объединенному штабу альтернативных претендентов на пост президента Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Тихановская приехала в Брест из Барановичей, где в первой половине дня также прошел ее агитационный митинг. На него собралось более семи тысяч человек.

(Будет дополнено.)