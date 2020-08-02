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Дата распечатки: 02.08.2020 17:05
 
02.08.2020 16:40 Политика, Общество

В предвыборном митинге Тихановской в Бресте, по информации правозащитников, приняли участие более 18 тысяч человек

Брест, 2 августа. В предвыборном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской, который прошел 2 августа в Бресте, по информации правозащитников, приняли участие более 18 тысяч человек.

Помимо Тихановской на акции выступили также ее соратницы по объединенному штабу альтернативных претендентов на пост президента Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Тихановская приехала в Брест из Барановичей, где в первой половине дня также прошел ее агитационный митинг. На него собралось более семи тысяч человек.

(Будет дополнено.)

 

БелаПАН.

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