Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/08/03/ru_1052465/
Дата распечатки: 03.08.2020 12:47
 
03.08.2020 11:23 Политика, Общество

Правозащитники: Предвыборная агитация идет в неравных условиях

Минск, 3 августа. Предвыборная агитация идет в неравных условиях — в поддержку кандидата Александра Лукашенко задействован административный и пропагандистский ресурс вертикали власти, провластных общественных организаций и СМИ. Такой вывод содержится в аналитическом отчете кампании "Правозащитники за свободные выборы" по итогам наблюдения за ходом президентской кампании с 27 июля по 2 августа.

Отчет опубликован на правозащитном сайте spring96.org.

В нем отмечается, что "в регионах интенсивно организовываются встречи доверенных лиц действующего президента и представителей власти разных уровней с трудовыми коллективами". "Они не всегда анонсируются на соответствующих площадках, информация о них не дается в избирательные комиссии и в открытый доступ, на некоторые такие встречи не пускают журналистов, запрещают фотографировать", — говорится в отчете.

При этом, сообщают правозащитники, мероприятия основного соперника действующего главы государства Светланы Тихановской проходят под пристальным вниманием правоохранительных органов, а в регионах встречают препятствия со стороны властных структур. Как отмечают авторы отчета, Тихановская и представительницы объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова собирают многотысячные митинги в разных городах страны. Предвыборная агитация Тихановской "подняла в обществе волну энтузиазма и сумела консолидировать определенное электоральное поле".

Авторы отчета обращают внимание, что агитационный период ознаменовался появлением ряда общественных инициатив, направленных на обеспечение независимого наблюдения за выборами и фиксацию нарушений, в том числе принуждений к участию в досрочном голосовании.

По мнению правозащитников, ограничив количественно и качественно процесс наблюдения на участках для голосования, Центральная комиссия "создала условия для манипуляций, сделала избирательный процесс еще более закрытым для общественности". "Данный подход нарушает один из основных принципов демократических выборов — гласность их проведения", — подчеркивают они.

Авторы отчета также отмечают продолжающееся давление на граждан страны, публично выражающих свою гражданскую позицию.

2 августа, за неделю до основного дня голосования, предвыборные программы кандидатов в президенты еще не опубликованы в печатных СМИ, определенных постановлением ЦИК, констатируют правозащитники. Одним из ведущих источников информации о текущих событиях агитационного периода остаются популярные telegram-каналы.

Кампанию "Правозащитники за свободные выборы" проводят лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" и республиканское правозащитное общественное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет".

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 03 Август 2020, 12:47
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239