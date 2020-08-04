04.08.2020 15:43 Фото
В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента
На выборах президента Беларуси началось досрочное голосование. Оно продлится пять дней, с 4 по 8 августа. Основной день голосования — 9 августа.
На выборах президента Беларуси началось досрочное голосование. Оно продлится пять дней, с 4 по 8 августа. Основной день голосования — 9 августа.
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