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Дата распечатки: 04.08.2020 16:19
 
04.08.2020 15:43 Фото

В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента

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На выборах президента Беларуси началось досрочное голосование. Оно продлится пять дней, с 4 по 8 августа. Основной день голосования — 9 августа.

Фото Андрея Шавлюго, БелаПАН.

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