В Беларуси начинается досрочное голосование на выборах президента

Минск, 4 августа. На выборах президента Беларуси начинается досрочное голосование. Сегодня же один из кандидатов в президенты — действующий глава государства Александр Лукашенко — планирует обратиться с посланием к народу и парламенту.

Досрочное голосование продлится пять дней, с 4 по 8 августа. Основной день голосования — 9 августа.

Проголосовать досрочно могут избиратели, которые не имеют возможности находиться по месту своего жительства в день основного голосования. Однако, как неоднократно заявляли независимые наблюдатели и правозащитники, обычно этим правом власти пользуются для того, чтобы способствовать массовому голосованию студентов и военных.

По данным Центризбиркома, для голосования на выборах создано 5.767 участков, в том числе 44 — за рубежом.

В этом году при досрочном голосовании на избирательных участках должно находиться не более трех наблюдателей — такое решение ЦИК принял "в связи с эпидемиологической ситуацией".

Однако правозащитники считают, что таким образом Центризбирком "создал условия для манипуляций, сделал избирательный процесс еще более закрытым для общественности". "Данный подход нарушает один из основных принципов демократических выборов — гласность их проведения", — подчеркивают представители кампании "Правозащитники за свободные выборы".

Центризбирком также не поддержал предложение гражданской инициативы "Честные люди" установить на участках для голосования видеокамеры за счет средств граждан. В официальном ответе ЦИК на это предложение говорилось, что Избирательный кодекс "не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов". Кроме того, отмечал ЦИК, "оснащение всех участков для голосования видеокамерами с прямой круглосуточной трансляцией требует, как и введение любых других избирательных процедур с использованием информационных технологий, не только правовых, но и инфраструктурных предпосылок, а также предварительной оценки их стоимости, эффективности и соответствия требованиям информационной безопасности".



На должность президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев — сопредседатель общественного объединения "Говори правду", Анна Канопацкая — бывший депутат Палаты представителей Национального собрания, Александр Лукашенко — действующий глава государства, Светлана Тихановская — супруга блогера, политзаключенного Сергея Тихановского и Сергей Черечень — председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада".



3 августа стало известно, что в день начала досрочного голосования Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту. Традиционно он делал это в апреле, но в этом году решил совместить послание с выборами.



По оценке "Правозащитников за свободные выборы", предвыборная агитация в Беларуси проходит в неравных условиях. В поддержку кандидата Лукашенко задействован весь административный и пропагандистский ресурс вертикали власти, провластных общественных организаций и СМИ, в то время как "мероприятия основного соперника действующего главы государства Светланы Тихановской проходят под пристальным вниманием правоохранительных органов, а в регионах встречают препятствия со стороны властных структур".