Лукашенко: Попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна

Минск, 4 августа. "Именно в информационном поле проходят сегодня все решающие сражения за национальную безопасность", — заявил Александр Лукашенко, выступая 4 августа с посланием белорусскому народу и парламенту.

"Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты. С этой целью широко используются возможности информационных ресурсов, в частности сети интернет, мессенджеров, социальных сетей, — сказал Лукашенко. — Телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, которых я взрастил на собственных руках, от собственной груди. Да господь с ними, я же президент. В семье разные бывают дети. Но вы посмотрите на наших творцаў, вы посмотрите, они ж вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали. Что с ними случилось буквально за сутки?"

Лукашенко отметил, что на встречах с активом в столице и других городах говорил о том, что он — терпеливый человек, который любит разные точки зрения и разные мнения. "Я пришел к этой власти из оппозиции, — сказал он. — В меня стреляли, меня избивали, меня ломали, но я не ходил и не плакался, я знал, куда я попал. Скажу уже сегодня для всего мира: мы, власть и я, прежде всего, как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте, предательство не прощается даже на небесах. Если вы не способны и к чему-то не готовы, уйдите в сторону, не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну".

"Через год-два мы устаканим эту ситуацию и сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, гораздо опаснее сегодня скрытые угрозы. "Современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека, что самое опасное. Он даже не замечает, что становится объектом манипуляций, — сказал он. — Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель — стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления".

"Да, пока горячей войны нет, не стреляют, — продолжил Лукашенко. — Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против белорусов бросили миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии".