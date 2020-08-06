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Дата распечатки: 06.08.2020 12:46
 
06.08.2020 11:52 Фото

Представитель объединенного штаба претендентов на пост президента Вероника Цепкало

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Представитель объединенного штаба претендентов на пост президента Вероника Цепкало.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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