Лукашенко проводит совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании

Минск, 6 августа. Александр Лукашенко 6 августа проводит совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, сообщает пресс-служба президента.

"Понятно, что выборы начались, досрочное голосование идет, — отметил Лукашенко, открывая совещание. — Но будет нелишним, с учетом опыта на сегодняшний день, еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период".

"Детали обстановки вам известны, повторяться не следует. Однако если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения", — добавил Лукашенко.

В Беларуси идет третий день досрочного голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, за два первых дня явка избирателей составила 12,75% (на предыдущих президентских выборах, в 2015 году, за этот же период проголосовало 10,94% избирателей). Независимые наблюдатели и правозащитники фиксируют многочисленные нарушения.