Замглавы МВД предупредил организаторов несанкционированных мероприятий о персональной ответственности

Минск, 6 августа. Выступая 6 августа в эфире телеканала "Беларусь 1", заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков отметил, что президентская избирательная кампания проходит в напряженных условиях.

"Во время проведения санкционированных, и в том числе несанкционированных, мероприятий нередко звучат призывы к подрыву стабильности и независимости Беларуси. Происходящее сейчас — это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации в нашей стране. Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности за их проведение и все негативные последствия", — заявил Барсуков.



Он призвал граждан не участвовать в несанкционированных акциях и напомнил об ответственности за нарушение законодательства.

"Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных, и в том числе силовых, мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий, — заявил Барсуков. — Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы нашей страны. Сотрудники милиции обязаны применять к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом. Это их долг. Призываю сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и беспорядков, уважая мнение других людей и тех, кто стоит на страже закона".



В Беларуси идет третий день досрочного голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, за два первых дня явка избирателей составила 12,75% (на предыдущих президентских выборах, в 2015 году, за этот же период проголосовало 10,94% избирателей). Независимые наблюдатели и правозащитники фиксируют многочисленные нарушения.



Александр Лукашенко 6 августа созвал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании.



