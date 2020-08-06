Лукашенко поручил оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов (дополнено)

Минск, 6 августа. В ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании 6 августа Александр Лукашенко поручил Генпрокуратуре и судам оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов в день выборов, сообщает пресс-служба президента.

"Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах — если такие обращения туда поступят", — сказал официальный лидер.

Лукашенко заявил, что несмотря на уже начавшееся досрочное голосование, "будет нелишним с учетом опыта на сегодняшний день еще раз оценить текущую ситуацию и, если потребуется, выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период".

"Детали обстановки нам всем известны, повторяться не следует. Однако, если есть новые моменты, прошу руководителей ведомств доложить и внести соответствующие предложения", — отметил он.

Официальный лидер еще раз повторил, что перед МВД и Генпрокуратурой стоит задача, в частности, привлечь к ответственности всех, кто "оскорблял и запугивал государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, работников вертикали власти". "У нас достаточно ресурсов, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну", — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что всем, кто будет голосовать, "необходимо дать возможность сделать это спокойно, празднично, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека".

По словам Лукашенко, он внимательно следит за ходом избирательной кампании. И считает, что очень много людей пошло на досрочное голосование, потому что они насторожились и поняли, что могут потерять страну, но потерять ее не хотят.

"Достойно, красиво идут люди. Никому не мешают. Кто-то на дачу хочет поехать в выходные дни, кто-то туда, кто-то сюда. Как обычно, — сказал Лукашенко. — Мы же не по почте голосуем, как в некоторых государствах. У нас избирательные участки. Все идут туда и голосуют. И мы должны обеспечить этот процесс".

"Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го, — добавил Лукашенко. — Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим".