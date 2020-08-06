Штаб Тихановской отменил большой митинг-концерт 6 августа в столичном парке Дружбы Народов

Минск, 6 августа. Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской вынужден был отменить большой митинг-концерт, который планировалось провести вечером 6 августа в минском парке Дружбы Народов. Об этом сообщила пресс-служба кандидата.

"На электронную почту Светланы Тихановской пришло уведомление о празднике ж/д войск в парке Дружбы Народов, — говорится в сообщении. — Нам не дают провести митинги ни на одной площадке Минска, так же, как в Слуцке и Солигорске. Это абсолютно незаконные действия властей, мы обжаловали это решение в Генеральную прокуратуру, ЦИК и Мингорисполком, но мы не будем провоцировать людей".

"Как гражданин Республики Беларусь Светлана Тихановская вместе с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало планируют в 19.00 посетить праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования", который городские власти организуют сегодня в Киевском сквере. Уверены, что власти обеспечат безопасность всех собравшихся, что они обязаны делать в соответствии с законом", — говорится в сообщении.



Уведомление о проведении 6 августа предвыборного митинга в парке Дружбы Народов было подано 14 июля Светланой Тихановской и 20 июля — ее доверенным лицом Ольгой Ковальковой. Парк Дружбы Народов входит в список мест, отведенных властями для проведения предвыборной агитации. Для организации там агитационного мероприятия достаточно уведомления.



3 августа на сайте администрации Советского района Минска появилась информация, что до 8 августа в парке Дружбы Народов по вечерам будут проходить концерты и праздничные мероприятия. В частности вечером 6 августа — празднование дня железнодорожных войск, организуемое Министерством обороны.

4 августа штаб Тихановской подал в ЦИК и Мингорисполком жалобы, потребовав отменить решение администрации Советского района об организации на указанной площадке мероприятий, которые не относятся к предвыборной агитации. Кроме того, штаб попросил адресатов провести обучающие мероприятия для руководителей администраций по избирательному законодательству.

Днем 5 августа в штабе кандидата отмечали, что, поскольку официальной реакции на обращение пока не было получено, планы на проведение митинга сохраняются. Вечером того же дня в интернете появилась фотография документа за подписью заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана, в котором он предупредил Тихановскую о невозможности проведения 6 августа в парке Дружбы Народов каких-либо массовых мероприятий.

Утром 6 августа команда кандидата в президенты предприняла попытку установить сцену для проведения митинга, однако сотрудники ГАИ не пропустили машину с оборудованием в парк.



Пять остальных площадок, отведенных для проведения предвыборной агитации в Минске (в их числе — и Киевский сквер), также оказались заняты под различные мероприятия.

6 августа в эфире телеканала "Беларусь 1" выступил замминистра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков. Он предупредил организаторов несанкционированных мероприятий о персональной ответственности, а также призвал граждан не участвовать в таких акциях.

"Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных, и в том числе силовых, мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий," — заявил Барсуков.

"Мы не допустим хаоса, не позволим устраивать беспорядки на улицах. Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать законы нашей страны", — добавил замминистра.



Сегодня же в милицию была доставлена руководитель штаба Тихановской Мария Мороз. Ее предупредили "об ответственности за организацию массовых беспорядков".