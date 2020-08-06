Несколько тысяч человек собралось в Киевском сквере в ожидании кандидата в президенты Светланы Тихановской

Минск, 6 августа. Около двух тысяч человек собралось в Киевском сквере в Минске к 19.00 в ожидании кандидата в президенты Светланы Тихановской.



Сегодня здесь городскими властями был заявлен День открытых дверей учреждений дополнительного образования. В течение дня площадка с фонтаном в Киевском сквере была обнесена красной лентой, около 18.00 сотрудники милиции стали огораживать ее металлическими заграждениями. После этого в течение часа продолжался праздничный концерт.

Около 19.00 из установленного возле кинотеатра "Киев" звукоусиливающего оборудования вместо песни выступавшего аккордеониста Виталия Воронко внезапно стала звучать легендарная песня Виктора Цоя "Перемен". В этот момент люди, стоявшие за ограждениями, стали наводнять площадку, они скандировали: "Света!", "Перемен!", "Верым, можам, пераможам!". Это продолжалось несколько минут, после чего неизвестные люди в штатском выключили музыку, а омоновцы оттеснили людей с площадки.

Песню включили два молодых человека, которые в стриме "Радыё Свабода" представились Кириллом и Владиславом, они работают во Дворце детей и молодежи. Один из них сказал, что включили песню "Перемен", которая отвечает их убеждениям и убеждениям многих людей.

В Киевский сквер тем временем продолжают прибывать люди.



Большой предвыборный митинг-концерт Светланы Тихановской планировался сегодня в столичном парке Дружбы Народов. Уведомление о его проведении было направлено городским властям еще в середине июля.



3 августа на сайте администрации Советского района Минска появилась информация, что до 8 августа в парке Дружбы Народов по вечерам будут проходить концерты и праздничные мероприятия. В частности вечером 6 августа — празднование дня железнодорожных войск, организуемое Министерством обороны.

4 августа штаб Тихановской подал в ЦИК и Мингорисполком жалобы, потребовав отменить решение администрации Советского района об организации на указанной площадке мероприятий, которые не относятся к предвыборной агитации.



Накануне митинга штаб получил письмо Мингорисполкома, в котором говорилось о невозможности проведения 6 августа в парке Дружбы Народов каких-либо массовых мероприятий.



Пять остальных площадок, отведенных для проведения предвыборной агитации в Минске (в их числе — и Киевский сквер), также оказались заняты под различные мероприятия.



В результате штаб кандидата в президенты вынужден был отменить митинг в парке Дружбы Народов, но Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало выступили с заявлением, в котором сообщили, что планируют в 19.00 посетить праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования" в Киевском сквере.