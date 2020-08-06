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Дата распечатки: 06.08.2020 21:55
 
06.08.2020 21:33 Политика, Общество

В Киевском сквере остается несколько сотен человек

Минск, 6 августа. В Киевском сквере и на близлежащих улицах по состоянию на 21.00 остается несколько сотен человек, которые пришли сюда в надежде встретиться с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Они периодически аплодируют, скандируют лозунги, проезжающие мимо машины сигналят. Вдоль сквера припарковано много автозаков и милицейских микроавтобусов. По периметру сквера, кроме сотрудников милиции в форме, находятся военнослужащие внутренних войск.

Еще примерно тысяча человек, которые пошли от Киевского сквера за Марией Колесниковой — представительницей объединенного штаба Светланы Тихановской, около 21.00 дошли до площади Якуба Коласа и разошлись. В подземном переходе уличные музыканты играли песню Виктора Цоя "Перемен".

Сегодня днем, после того как власти запретили проводить предвыборный митинг-концерт Тихановской в парке Дружбы Народов, Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало сообщили, что планируют в 19.00 посетить праздник "День открытых дверей учреждений дополнительного образования" в Киевском сквере. К этому времени там собралось несколько тысяч человек.

Однако Тихановская не дошла до сквера один квартал из-за сообщения о возможных провокациях. В Киевский сквер ненадолго пришли ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало, которые поприветствовали собравшихся и ушли в сопровождении охраны.

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

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