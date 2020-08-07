Главы МИД Франции, Германии и Польши призвали власти Беларуси воздержаться от насилия

Минск, 7 августа. Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши выступили с совместным заявлением, в котором выразили большую озабоченность происходящими в Беларуси событиями и призвали власти воздержаться от насилия.

"Мы с большой озабоченностью наблюдаем за происходящими в Беларуси событиями. В преддверии президентских выборов мы твердо стоим за право белорусского народа осуществлять свои основные свободы, в том числе избирательные права, и поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Германии.

Главы МИД трех стран обеспокоены тем, что БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы "не получили возможности наблюдать за избирательным процессом". "Поэтому мы призываем белорусские власти провести предстоящие президентские выборы свободно и честно, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей. Мы приняли к сведению тревожные сообщения о нарушениях на выборах во время досрочного голосования", — отмечается в документе.

Подчеркивается, что Беларусь является важным соседом Европейского союза и активным членом Восточного партнерства. "Наши отношения в последнее десятилетие характеризовались сложным, но многообещающим диалогом и практическим сотрудничеством, — говорится в заявлении. — Мы верим в укрепление связей между Беларусью, ее народом и Европейским союзом, основанных на уважении общих демократических ценностей, включая гражданские свободы и верховенство закона".

"Благодаря нашим совместным усилиям уже многое достигнуто. Мы выражаем озабоченность тем, чтобы наши общие достижения не были сорваны, — подчеркивается в заявлении министров иностранных дел Франции, Германии и Польши. — Мы призываем белорусское руководство освободить всех заключенных, задержанных по политическим мотивам, воздержаться от насилия или любой деятельности, направленной против прав человека, включая гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа. Нет другого пути к укреплению белорусской независимости, кроме подлинного и инклюзивного социального диалога".