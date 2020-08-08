В Минске была задержана соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова
Колесникову задержали около 22.40. "По информации, поступившей из штаба, Мария задержана. Ее везут в Центральное РУВД", — рассказала Ковалькова. Причины задержания неизвестны.
Где находится еще одна соратница Тихановской Вероника Цепкало, Ковалькова не знает.
Сама Ковалькова сейчас рядом с Тихановской. "Что будет дальше, не знаю", — сказала она.
Позже стало известно, что Марию Колесникову задержали при выходе из штаба. "Когда сели в машину и начали выезжать из парковки — заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", — сообщил штаб Тихановской.
Примерно в 23.10 появилась информация, что Колесникову отпустили. Как сообщила БелаПАН Ковалькова со ссылкой на юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака, задержавшие ее сотрудники милиции сказали, что они ошиблись.
Сегодня днем в Минске была задержана руководитель штаба Светланы Тихановской Мария Мороз. Сейчас она находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. В чем ее обвиняют, неизвестно.