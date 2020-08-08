В Минске была задержана соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова

Минск, 8 августа. В Минске поздно вечером была задержана соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Вскоре ее отпустили. Об этом БелаПАН сообщила доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова.

Колесникову задержали около 22.40. "По информации, поступившей из штаба, Мария задержана. Ее везут в Центральное РУВД", — рассказала Ковалькова. Причины задержания неизвестны.

Где находится еще одна соратница Тихановской Вероника Цепкало, Ковалькова не знает.

Сама Ковалькова сейчас рядом с Тихановской. "Что будет дальше, не знаю", — сказала она.



Позже стало известно, что Марию Колесникову задержали при выходе из штаба. "Когда сели в машину и начали выезжать из парковки — заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", — сообщил штаб Тихановской.



Примерно в 23.10 появилась информация, что Колесникову отпустили. Как сообщила БелаПАН Ковалькова со ссылкой на юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака, задержавшие ее сотрудники милиции сказали, что они ошиблись.

Сегодня днем в Минске была задержана руководитель штаба Светланы Тихановской Мария Мороз. Сейчас она находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. В чем ее обвиняют, неизвестно.