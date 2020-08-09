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Дата распечатки: 09.08.2020 12:11
 
09.08.2020 10:39 Фото

Доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Александра Лукашенко Олег Гайдукевич

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Доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Александра Лукашенко Олег Гайдукевич.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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